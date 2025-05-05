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Крымский полуостров: погода 6 мая

Крымский полуостров: погода 6 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:12 05.05.2025

6 мая погода в Крыму будет определяться малоградиентным полем   повышенного атмосферного давления.

Без  существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°; днем +20…+25°, на побережье и в горах +16…+19°.   В последующие двое суток 7- 8 мая атмосферный фронтальный раздел принесет на полуостров долгожданные дожди. Дневная температура воздуха понизится на 2-4 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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