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ский полуостров: погода 6 мая
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 6 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:50 05.05.2024

В ближайшие два дня 6-7 мая  погоду в Крыму обусловит область повышенного атмосферного давления.

Будет  малооблачно и прохладно, в степных и предгорных районах на поверхности почвы ожидаются  заморозки до 2° мороза. Ветер  6 мая северо-западный , 7 мая юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха  ночью 6 мая +1…+6°, на побережье до +9°; 7 мая немного теплее +3…+8°, на побережье до +11°; днем +18…+23°, в горах +11…+16°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь  

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