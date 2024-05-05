Крымский полуостров: погода 6 мая

В ближайшие два дня 6-7 мая погоду в Крыму обусловит область повышенного атмосферного давления.

Будет малооблачно и прохладно, в степных и предгорных районах на поверхности почвы ожидаются заморозки до 2° мороза. Ветер 6 мая северо-западный , 7 мая юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 6 мая +1…+6°, на побережье до +9°; 7 мая немного теплее +3…+8°, на побережье до +11°; днем +18…+23°, в горах +11…+16°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».