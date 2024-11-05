Крымский полуостров: погода 6 ноября

Сухая погода сохранится в Крыму до конца рабочей недели, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления.

Ветер западный, юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха 6 ноября ночью -1…-6°, на побережье 0…+5°; днем +9…+14°, в горах +3…+8°. В последующие двое суток потеплеет: ночью до -1…+4°, на побережье до +8; днем до +11…+16°, в горах до +5…+10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».