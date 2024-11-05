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Крымский полуостров: погода 6 ноября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 6 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:53 05.11.2024

Сухая погода сохранится в Крыму до конца рабочей недели, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления.

Ветер западный, юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха  6 ноября ночью -1…-6°, на побережье 0…+5°; днем +9…+14°, в горах +3…+8°. В последующие двое суток потеплеет: ночью до -1…+4°, на побережье до +8;  днем до +11…+16°, в горах  до +5…+10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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