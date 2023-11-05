Крымский полуостров: погода 6 ноября

В понедельник (6 ноября) погода в Крыму будет определяться атмосферным фронтом.

Ожидается облачная погода с небольшими, местами умеренными дождями. В отдельных пунктах вероятны туманы. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10…15, на побережье до 17°; днем 17…22°, в горах 11…16°. Во вторник (7 ноября) осадки прекратятся, ветер ослабеет до умеренного. Минимальная температура воздуха понизится на 2-3°, максимальная существенно не изменится, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.