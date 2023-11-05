Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 6 ноября
актуально в республике
ский полуостров: погода 6 ноября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 6 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:53 05.11.2023

В понедельник (6 ноября) погода в Крыму будет определяться атмосферным фронтом.

Ожидается облачная погода с небольшими, местами умеренными дождями. В отдельных пунктах вероятны туманы. Ветер ночью  юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10…15, на побережье до 17°; днем 17…22°, в горах 11…16°. Во вторник (7 ноября) осадки прекратятся, ветер ослабеет до умеренного. Минимальная температура воздуха понизится на 2-3°, максимальная существенно не изменится, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: погода в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
погода в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.