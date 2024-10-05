Крымский полуостров: погода 6 октября

В воскресенье (6 октября) в Крыму сохранится сухая солнечная погода.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11…16°, на побережье до 19°; днем воздух прогреется до 25…30°, в горах до 17…22°. В начале рабочей недели погоду в Крыму будут определять атмосферные фронты Балканского циклона, повсеместно пройдут дожди, 7 октября местами сильные с грозами. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, днем местами 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха существенно не изменится; максимальная понизится на 3-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».