Крымский полуостров: погода 6 сентября

В последующие двое суток (6-7 сентября) погода изменится:
На Крым с севера распространит свое влияние антициклон, осадки прекратятся, в степных и предгорных районах усилится северо-восточный ветер до 15-20 м/с, температура воздуха понизится на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму