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ский полуостров: погода 6 сентября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 6 сентября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:05 05.09.2024

В последующие двое суток (6-7 сентября) погода изменится:

На Крым  с севера распространит свое влияние антициклон, осадки прекратятся, в степных и предгорных районах усилится северо-восточный ветер до 15-20 м/с, температура воздуха понизится на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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