Крымский полуостров: погода 6 сентября

В последующие двое суток (6-7 сентября) погода изменится:

На Крым с севера распространит свое влияние антициклон, осадки прекратятся, в степных и предгорных районах усилится северо-восточный ветер до 15-20 м/с, температура воздуха понизится на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».