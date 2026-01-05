Крымский полуостров: погода 6 января

Очередной Балканский циклон принесет на праздник Рождество Христово весеннее тепло. Местами пройдут дожди, в ночные и утренние часы в отдельных районах сгустятся туманы. Днем 8 января фронтальные разделы этого циклона вызовут дожди, местами сильные. Ветер юго-восточный с переходом 8 января на юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°; днем +11…+16°, в горах +5…+10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

