Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 6 января
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 6 января

Крымский полуостров: погода 6 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:25 05.01.2026

В ближайшие  трое суток 6-8 января в  Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.

Очередной  Балканский циклон принесет на праздник  Рождество Христово весеннее тепло.  Местами пройдут дожди, в ночные и утренние часы в отдельных районах сгустятся туманы. Днем 8 января фронтальные разделы  этого циклона вызовут дожди, местами сильные. Ветер юго-восточный с переходом 8 января на юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°; днем +11…+16°, в горах +5…+10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 2 145

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.