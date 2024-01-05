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ский полуостров: погода 6 января
иллюстрация: pikist.com

Крымский полуостров: погода 6 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:04 05.01.2024

В ближайшие двое суток  погода в Крыму будет определяться теплой, субтропической воздушной массой

Без осадков, лишь во второй половине дня 7 января местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. В субботу, 6 января, ветер ночью западный 8-13 м/с, днем юго-восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, на побережье до +7°; днем +11…+16°, в горах +5…+10°.  В воскресенье, 7 января, ветер  юго-западный 7-12 м/с,  местами 15-20 м/с, температура воздуха ночью +4…+9; днем +12…+17°. в горах +6…11°, — отмечают в  ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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