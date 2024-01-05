Крымский полуостров: погода 6 января

В ближайшие двое суток погода в Крыму будет определяться теплой, субтропической воздушной массой.

Без осадков, лишь во второй половине дня 7 января местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. В субботу, 6 января, ветер ночью западный 8-13 м/с, днем юго-восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, на побережье до +7°; днем +11…+16°, в горах +5…+10°. В воскресенье, 7 января, ветер юго-западный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с, температура воздуха ночью +4…+9; днем +12…+17°. в горах +6…11°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».