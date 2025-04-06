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Крымский полуостров: погода 7 апреля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 7 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:44 06.04.2025

В ближайшие двое суток (7-8 апреля), сложные погодные условия в Крыму будут определяться прохождением арктического холодного фронта.

7 апреля ожидается: сильный дождь, мокрый снег, в горах снег, в южных, центральных и восточных районах очень сильные осадки. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. 8 апреля осадки постепенно прекратятся. Вечером 7 апреля и в течение суток 8 апреля местами на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 10-15 м/с, порывы 20-25 м/с. Температура воздуха: 7 апреля ночью и днем +3…+8°, с понижением к вечеру до -2°; 8 апреля ночью +1…+6°, в степных и предгорных районах заморозки до 2° мороза; днем +1…+6°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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