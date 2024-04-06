Крымский полуостров: погода 7 апреля

В воскресенье и начале рабочей недели в Крыму ожидается антициклональный характер погоды.

Без осадков. В воскресенье (7 апреля) ветер ночью юго-западный, днем северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°; днем +16…+21°, в горах +9…+14°. Днем в понедельник (8 апреля) местами усилится северо-восточный ветер до 15-20 м/с. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.