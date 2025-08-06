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Крымский полуостров: погода 7 августа

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:02 06.08.2025

В четверг (7 августа) в Крыму сохранится сухая и жаркая погода.

Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 17…22°, на побережье до 25°, днем 31…36°, в горах 25…30°. В пятницу (8 августа), благодаря влиянию холодного атмосферного фронтального раздела, в южных и восточных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с. Ночная температура существенно не изменится, дневная понизится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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