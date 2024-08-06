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ский полуостров: погода 7 августа
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 7 августа

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:13 06.08.2024

В ближайшие сутки (7 августа) в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды.

Ночью местами пройдут небольшие дожди; днем кратковременные дожди, в центральных, южных и восточных районах сильные ливни, грозы со шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с, вероятен град. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°, на побережье до 24°; днем 27…32°, в горах 20…25°. Во второй половине недели область повышенного атмосферного давления обусловит сухую погоду. Ночная температура воздуха существенно не изменится, дневная повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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