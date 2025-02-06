Крымский полуостров: погода 7 февраля

В ближайшие сутки (7 февраля) на погоду полуострова продолжит оказывать влияние зона атмосферного холодного фронта.

Временами ожидается снег, ночью в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильный; метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 15-20 м/с, в отдельных районах порывы будут достигать штормовых значений 25 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7°, днем -3…+2°, в горах -4…-6°. В выходные дни (8 и 9 февраля) сохранится холодная, ветреная погода, но преимущественно без осадков, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».