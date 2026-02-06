Крымский полуостров: погода 7 февраля

Пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, в воскресенье 8 февраля северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°; днем в субботу +8…+13°, в воскресенье 8 февраля похолодает до +2…+7°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.