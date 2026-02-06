Крымский полуостров: погода 7 февраля

В выходные дни 7 и 8 февраля погоду в Крыму определит Балканский циклон.
Пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, в воскресенье 8 февраля северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°; днем в субботу +8…+13°, в воскресенье 8 февраля похолодает до +2…+7°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
