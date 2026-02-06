Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 7 февраля
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 7 февраля
фото: stocksnap.io

Крымский полуостров: погода 7 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:19 06.02.2026

В выходные дни 7 и 8 февраля погоду в Крыму определит Балканский циклон.

Пройдут дожди.  Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, в воскресенье 8 февраля северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°; днем в субботу +8…+13°, в воскресенье 8 февраля похолодает до +2…+7°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 2 120

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.