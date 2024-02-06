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ский полуостров: погода 7 февраля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 7 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:21 06.02.2024

В ближайшие трое суток (7-9 февраля) в Крыму ожидается теплая сухая, но ветреная погода, благодаря поступлению на полуостров воздуха южных широт.

Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°; днем +11…+16°, в горах +5…+10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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