Крымский полуостров: погода 7 февраля

В ближайшие трое суток (7-9 февраля) в Крыму ожидается теплая сухая, но ветреная погода, благодаря поступлению на полуостров воздуха южных широт.

Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°; днем +11…+16°, в горах +5…+10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.