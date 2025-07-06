Крымский полуостров: погода 7 июля

В ближайшие трое суток ( 7-9 июля) погода в Крыму будет определяться тропической воздушной массой, сохранится жаркая погода без осадков.
Ночью местами туман. Ветер восточный, с переходом на юго- западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью 28…23°, в горах 12…17°, днем 31…36°, в горах и на побережье 25…30°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму