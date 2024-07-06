Крымский полуостров: погода 7 июля

В ближайшие трое суток (7-9 июля) погоду на полуострове будет определять область повышенного атмосферного давления.

Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. На полуострове ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7° выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха будет достигать 33…38°, минимальная составит 19…24°, на побережье до 28°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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