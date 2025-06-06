Крымский полуостров: погода 7 июня

В ближайшие трое суток 7-9 июня на полуострове сохранится сухая жаркая погода, благодаря влиянию Азорского антициклона.

Ветер восточный, северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, днем 9 июня в отдельных районах усилится до 15 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°, на побережье до 18°; днем 28…33°, в горах 19…24°. В воскресенье и в понедельник тропическая воздушная масса повысит температуру воздуха еще на 2-3 градуса: ночью 12…17°, на побережье до 21°; днем 30…35°, в горах 22…27°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».