Крымский полуостров: погода 7 марта

До конца рабочей недели и в праздничные выходные дни погода в Крыму будет определяться теплыми воздушными массами Атлантики.

Без осадков. Ветер 7 марта западный 5-10 м/с, 8-9 марта северо-восточный 8-13 м/с, 9 марта порывы до 18 м/с. Температура воздуха 7 марта ночью 0…+5°, на ЮБК до +9°; днем +13…+18°, в горах +5…+10°, 8-9 марта ночью -2…+3°, на ЮБК до +8°; днем +13…+18°, в восточных районах и в горах +7…+12°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 3 марта

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