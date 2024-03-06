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ский полуостров: погода 7 марта
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 7 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:20 06.03.2024

В пятницу 7 марта погода в Крыму изменится: холодный атмосферный фронт вызовет небольшие дожди, мокрый снег, в южных районах умеренный дождь, в горах мокрый снег, снег.

Ночью и утром местами вероятен туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, порывы до 17 м/с.Температура воздуха ночью 0…+5°, днем +2…+7°, в горах ночью и днем 0…-2°. В праздничный день 8 марта без существенных осадков. Минимальная температура воздуха понизится на 2-3°, максимальная существенно не изменится, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и поселков Крыма — здесь.

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