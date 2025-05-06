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Крымский полуостров: погода 7 мая
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 7 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:33 06.05.2025

В ближайшие двое суток 7-8 мая в Крыму ожидается неустойчивая погода.

7 мая ночью без осадков; днем 7 мая и в течение суток 8 мая атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м/с. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 7 мая: ночью +7…+12°; днем +21…+26°, на побережье и в горах +15…+20°; 8 мая дневная температура воздуха понизится на  4-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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