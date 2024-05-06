Крымский полуостров: погода 7 мая

7 мая погоду в Крыму обусловит область повышенного атмосферного давления.

Будет малооблачно и прохладно. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, на побережье до +11°, в степных и предгорных районах на поверхности почвы заморозки до -2°; днем +18…+23°, в горах +11…+16°. 8 мая мая погода будет определяться зоной холодного атмосферного фронта. Пройдут кратковременные дожди, местами гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°, на побережье до +13°; днем понизится на 2-3°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».