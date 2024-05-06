Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 7 мая
актуально в республике
ский полуостров: погода 7 мая
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 7 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:54 06.05.2024

 7 мая  погоду в Крыму обусловит область повышенного атмосферного давления.

Будет  малооблачно и прохладно. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, на побережье до +11°, в степных и предгорных районах на поверхности почвы заморозки до -2°; днем +18…+23°, в горах +11…+16°. 8 мая мая погода будет определяться зоной холодного атмосферного фронта. Пройдут кратковременные дожди, местами гроза. Ветер ночью юго-западный, днем северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°, на побережье до +13°; днем понизится на 2-3°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: погода в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
погода в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.