Крымский полуостров: погода 7 ноября

Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°; днем +15…+20°; в горах +12…+14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

