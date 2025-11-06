Крымский полуостров: погода 7 ноября

В ближайшие трое суток 7-9 ноября погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления.
Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°; днем +15…+20°; в горах +12…+14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
