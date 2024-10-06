Крымский полуостров: погода 7 октября

В начале рабочей недели погоду в Крыму будут определять атмосферные фронты Балканского циклона.

Пройдут дожди, 7 октября местами очень сильные с грозой и градом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 10-15 м/с, местами 20-25м/с.Температура воздуха ночью 12…17°; на побережье до 20°; днем 21…26°, в горах 13…18°. Ночью 8 октября осадки начнут ослабевать и днем постепенно прекратятся. Ветер перейдет на западный и составит 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха понизится на 3-5°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».