Крымский полуостров: погода 7 октября

Ветер восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°; днем 18…23°, в горах 12…17°. 8 октября ночью преимущественно без осадков, днем атмосферный фронтальный раздел вызовет местами дожди. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 12…17°, в горах 9…11° ; днем 16…21°, в горах 13…15°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

