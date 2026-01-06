Крымский полуостров: погода 7 января

В ближайшие двое суток 7-8 января в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды.
Очередной Балканский циклон принесет на праздник Рождество Христово весеннее тепло. Местами пройдут дожди, в ночные и утренние часы в отдельных районах сгустятся туманы. Днем 8 января фронтальные разделы этого циклона вызовут дожди, местами сильные. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°; днем +11…+16°, в горах +6…+10°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
