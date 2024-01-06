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ский полуостров: погода 7 января

Крымский полуостров: погода 7 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:51 06.01.2024

В ближайшие двое суток праздничной недели погода в Крыму будет определяться атмосферными фронтами южного циклона.

В праздничный день 7 января: ночью без осадков; днем местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный 8-13 м/с,местами до 18 м/с.  Температура воздуха ночью +4…+9°; днем +12…+17°, в горах+6…+11°. 8 января: ночью дождь; днем дождь, местами сильный.Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с.Минимальная  температура воздуха существенно не изменится; максимальная понизится  на 2-3°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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