Крымский полуостров: погода 7 января

В ближайшие двое суток праздничной недели погода в Крыму будет определяться атмосферными фронтами южного циклона.

В праздничный день 7 января: ночью без осадков; днем местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный 8-13 м/с,местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°; днем +12…+17°, в горах+6…+11°. 8 января: ночью дождь; днем дождь, местами сильный.Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с.Минимальная температура воздуха существенно не изменится; максимальная понизится на 2-3°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.