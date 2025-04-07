Крымский полуостров: погода 8 апреля

В ближайшие сутки 8 апреля, погодные условия в Крыму будут определяться: ночью влиянием холодного фронта, днем областью повышенного атмосферного давления.

Ночью 8 апреля пройдет дождь, мокрый снег, снег, в южных, центральных и восточных районах сильные осадки; в отдельных районах ожидается туман, на дорогах гололедица; днем осадки постепенно прекратятся. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами 15- 20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+3°, в степных и предгорных районах заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -2°, в горах -3…-8°; днем +4…+9°, в горах -3…+2°. 9 апреля без осадков. Температура воздуха не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».