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Крымский полуостров: погода 8 апреля
иллюстрация: pikist.com

Крымский полуостров: погода 8 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:01 07.04.2025

В ближайшие сутки 8 апреля, погодные условия в Крыму будут определяться: ночью влиянием холодного фронта, днем областью повышенного атмосферного давления.

Ночью 8 апреля пройдет дождь, мокрый снег, снег, в южных, центральных и восточных районах сильные осадки; в отдельных районах ожидается туман,  на дорогах гололедица; днем осадки постепенно прекратятся.  Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами 15- 20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+3°, в степных и предгорных районах заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -2°, в горах -3…-8°; днем +4…+9°, в горах -3…+2°.  9 апреля без осадков. Температура воздуха не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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