Крымский полуостров: погода 8 апреля

В ближайшие трое суток в Крыму ожидается антициклональный характер погоды.

Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, утром и днем в отдельных районах до 18 м/с. Температура воздуха в понедельник (8 апреля); ночью +4…+9°, на южном побережье до +12°; днем +18…+23°, в горах +11…+16°. Во вторник и среду (9-10 апреля) сохранится ветер северо-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».