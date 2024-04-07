Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 8 апреля
актуально в республике
ский полуостров: погода 8 апреля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 8 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:31 07.04.2024

В ближайшие трое суток в Крыму ожидается антициклональный характер погоды.

Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, утром и днем  в отдельных районах до 18 м/с. Температура воздуха в понедельник (8 апреля); ночью +4…+9°, на южном побережье до +12°; днем +18…+23°, в горах +11…+16°. Во вторник и среду (9-10 апреля) сохранится  ветер северо-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: погода в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
погода в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.