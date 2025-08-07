Крымский полуостров: погода 8 августа

Прямо сейчас:
07.08.2025

8 августа в Крыму без осадков, лишь в южных и восточных районах  атмосферный фронтальный раздел вызовет кратковременные грозовые дожди.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с, в отдельных районах  усилится до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 19…24°, на южном и восточном побережье до 28°; днем 29…34°, в горах 23…28°. В последующие двое суток область повышенного атмосферного давления обеспечит на полуострове сухую погоду. Ветер северо-западный 7-12 м/с, в дневные часы порывы до 15 м/с. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

