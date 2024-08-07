Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 8 августа
актуально в республике
ский полуостров: погода 8 августа
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 8 августа

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:47 07.08.2024

В ближайшие трое суток (8, 9 и 10 августа) область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму погоду без осадков.

Температура воздуха составит: ночью 16…21°, на побережье до 24°, днем 28…33°, в горах 21…26°. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: погода в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
погода в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.