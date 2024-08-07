Крымский полуостров: погода 8 августа

В ближайшие трое суток (8, 9 и 10 августа) область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму погоду без осадков.

Температура воздуха составит: ночью 16…21°, на побережье до 24°, днем 28…33°, в горах 21…26°. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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