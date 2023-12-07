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ский полуостров: погода 8 декабря
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 8 декабря

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:45 07.12.2023

В ближайшие трое суток в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды.

Атмосферные фронтальные разделы  вызовут местами дожди.  Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный, восточный 8-13 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, днем +5…+10°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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