Крымский полуостров: погода 8 декабря

В ближайшие трое суток в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды.
Атмосферные фронтальные разделы вызовут местами дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный, восточный 8-13 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, днем +5…+10°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму