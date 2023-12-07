Крымский полуостров: погода 8 декабря

В ближайшие трое суток в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды.

Атмосферные фронтальные разделы вызовут местами дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный, восточный 8-13 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, днем +5…+10°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.