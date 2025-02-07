Крымский полуостров: погода 8 февраля

В выходные дни (8 и 9 февраля) сохранится холодная, ветреная погода.

В субботу 8 февраля местами пройдет небольшой снег, в воскресенье 9 февраля без существенных осадков. На дорогах по-прежнему скользко, гололедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8°, на южном побережье 0…-2°, днем -2…+3°, в горах -3…-6°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».