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Крымский полуостров: погода 8 февраля
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 8 февраля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:53 07.02.2025

В выходные дни (8 и 9 февраля) сохранится холодная, ветреная погода.

В субботу 8 февраля местами пройдет небольшой снег, в воскресенье 9 февраля без существенных осадков. На дорогах по-прежнему скользко, гололедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8°, на южном побережье 0…-2°, днем -2…+3°, в горах -3…-6°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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