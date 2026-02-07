Крымский полуостров: погода 8 февраля

Ночью пройдет дождь, мокрый снег, в отдельных районах ожидается туман, гололед, гололедица. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4°; на ЮБК до +6°, днем +2…+7°. В начале рабочей недели 9 февраля холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове местами снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, гололедицу. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с.Температура воздуха ночью и днем составит -1…-6°, на ЮБК +1…+6°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.