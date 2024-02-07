Крымский полуостров: погода 8 февраля

В ближайшие трое суток (8-10 февраля) в Крыму сохранится сухая и теплая погода, благодаря поступлению на полуостров воздуха южных широт.

Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха 8 февраля ночью +5…+10°, в горах +2…+4°; днем +9…+14°, в горах +3…+8°. В пятницу и в субботу дневная температура воздуха повысится еще на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.