Крымский полуостров: погода 8 июля

В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятны туманы. Ветер восточный, юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°, на побережье до 23°; днем 33…38°, в горах 25…30°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС «.

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