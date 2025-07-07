Крымский полуостров: погода 8 июля

В ближайшие трое суток ( 8-10 июля) тропическая воздушная масса, высотный барический гребень обусловят на полуострове жаркую и сухую погоду.
В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятны туманы. Ветер восточный, юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°, на побережье до 23°; днем 33…38°, в горах 25…30°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС«.
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
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С тегами: погода в Крыму