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Крымский полуостров: погода 8 июля

Крымский полуостров: погода 8 июля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:51 07.07.2026

В среду 8 июля в Крыму без осадков.Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с; днем 7-12 м/с,  местами  порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью 13…18°, на побережье до 21°; днем 27…32°, в горах 19…24°. В четверг 9 июля атмосферный холодный фронт принесет на полуостров грозовые дожди, местами сильные. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°; днем 23…28°, в горах 17…22°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

 

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