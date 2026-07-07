Крымский полуостров: погода 8 июля

Температура воздуха ночью 13…18°, на побережье до 21°; днем 27…32°, в горах 19…24°. В четверг 9 июля атмосферный холодный фронт принесет на полуостров грозовые дожди, местами сильные. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, при грозах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15…20°; днем 23…28°, в горах 17…22°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

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