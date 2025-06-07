Крымский полуостров: погода 8 июня

В ближайшие двое суток 8-9 июня на полуострове сохранится сухая жаркая погода, обусловленная восточной периферией Азорского антициклона.

Ветер восточный, северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 12…17°, на побережье до 21°; днем 29…34°, в горах 21…26°. В понедельник дальнейшее повышение температуры воздуха еще на 1-2 градуса: ночью 13…18°, на южном побережье до 22°; днем 30…35°, в горах 22…27°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».