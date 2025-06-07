Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 8 июня
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 8 июня

Крымский полуостров: погода 8 июня

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:43 07.06.2025

В ближайшие двое суток 8-9 июня на полуострове сохранится сухая жаркая погода, обусловленная восточной периферией  Азорского антициклона.

Ветер восточный, северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 12…17°, на побережье до 21°; днем 29…34°, в горах 21…26°. В  понедельник дальнейшее повышение температуры воздуха еще на 1-2 градуса: ночью 13…18°, на южном побережье до 22°; днем 30…35°, в горах 22…27°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 7 июня
Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: погода в Крыму

погода в Крыму

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.