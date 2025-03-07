Крымский полуостров: погода 8 марта

8 марта и в последующие сутки (9 марта) погода в Крыму будет определяться теплыми воздушными массами Атлантики.

Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6°, на ЮБК до +9°; днем +13…+18°, в горах +6…+11°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 7 марта

Просмотры: 4