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ский полуостров: погода 8 марта
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 8 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:03 07.03.2024

В праздничный день 8 марта в Крыму без существенных осадков.

Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4°, днем +4…+9°; в горах ночью и днём -2…-4°. В выходные дни (9-10 марта) сохранится преимущественно сухая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Ночная температура воздуха понизится до -4…+1°; дневная в субботу существенно не изменится, в воскресенье повысится до +9…+14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз для городов и посёлков Крыма — здесь.

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