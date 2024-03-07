Крымский полуостров: погода 8 марта

В праздничный день 8 марта в Крыму без существенных осадков.

Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4°, днем +4…+9°; в горах ночью и днём -2…-4°. В выходные дни (9-10 марта) сохранится преимущественно сухая погода, благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Ночная температура воздуха понизится до -4…+1°; дневная в субботу существенно не изменится, в воскресенье повысится до +9…+14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз для городов и посёлков Крыма — здесь.