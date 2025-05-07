Крымский полуостров: погода 8 мая

В четверг 8 мая и в праздничный день 9 мая в Крыму ожидается неустойчивая погода.

Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове кратковременные дожди, в дневные часы местами сильные ливни с грозами и градом, усиление ветра до 15-20 м/с. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14°; днем +16…+21°, в горах +10…+15°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

голоса Оцените материал Узнайте больше: Крымский полуостров: погода 1 мая

Просмотры: 7