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Крымский полуостров: погода 8 мая
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 8 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:36 07.05.2025

В четверг 8 мая и в праздничный день 9 мая в Крыму ожидается неустойчивая погода.

Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове кратковременные дожди, в дневные часы местами сильные ливни с грозами и  градом, усиление ветра до 15-20 м/с. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14°; днем +16…+21°, в горах +10…+15°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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