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ский полуостров: погода 8 мая
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 8 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:26 07.05.2024

8 мая погода Крыма будет определяться зоной холодного атмосферного фронта.

Пройдут кратковременные дожди, днем местами сильные, грозы. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°; днем +15…+20°, в горах +9…+14°.  В праздничный день 9 мая область повышенного атмосферного давления обусловит прохладную сухую погоду, лишь в южных и восточных районах полуострова вероятны небольшие дожди. Ветер северо-восточный 7-12 м/с,  днем местами до 17 м/с.  Температура воздуха ночью +5…+10°, на побережье  до +13°; днем +15…+20°, в горах +7…+12°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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