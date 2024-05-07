Крымский полуостров: погода 8 мая

8 мая погода Крыма будет определяться зоной холодного атмосферного фронта.

Пройдут кратковременные дожди, днем местами сильные, грозы. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°; днем +15…+20°, в горах +9…+14°. В праздничный день 9 мая область повышенного атмосферного давления обусловит прохладную сухую погоду, лишь в южных и восточных районах полуострова вероятны небольшие дожди. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°, на побережье до +13°; днем +15…+20°, в горах +7…+12°, — отмечают в ФГБУ «Крымское УГМС».