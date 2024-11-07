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Крымский полуостров: погода 8 ноября
фото: pxhere.com

Крымский полуостров: погода 8 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:00 07.11.2024

8 ноября в Крыму сохранится антициклональный характер погоды.

Без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4°, на побережье до +9°; днем +12…+17°, в горах +6…+11°. В предстоящие выходные дни (9-10 ноября) атмосферный фронтальный раздел вызовет местами дожди. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°, днем +9…+14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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