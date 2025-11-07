Крымский полуостров: погода 8 ноября

В предстоящие выходные дни 8-9 ноября преимущественно без осадков.
Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ветер северо-восточный с переходом 9 ноября на южный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°; днем +15…+20°; в горах +12…+14°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: погода в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: погода в Крыму