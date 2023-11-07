Крымский полуостров: погода 8 ноября

8 ноября в Крыму погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления.

Без осадков. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8…13°, на побережье до 15°, днем 17…22°, в горах 10…15°. 9 ноября холодный атмосферный раздел вызовет на полуострове дожди, местами сильные. Ветер северо-западный усилится до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха существенно не изменится, максимальная понизится на 4-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».