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ский полуостров: погода 8 ноября
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 8 ноября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:05 07.11.2023

8 ноября в Крыму погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления.

Без осадков. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 8…13°, на побережье до 15°, днем 17…22°, в горах 10…15°. 9 ноября холодный атмосферный раздел вызовет на полуострове дожди, местами сильные. Ветер северо-западный усилится до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха существенно не изменится, максимальная понизится на 4-5°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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