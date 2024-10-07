Крымский полуостров: погода 8 октября

В ближайшие двое суток (8-9 октября) в Крыму ожидается преимущественно сухая и прохладная погода.

Ветер 8 октября северо-западный, западный 8-13 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с; 9 октября юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°; днем 19…24°, в горах 11…16°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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