Крымский полуостров: погода 8 октября

Ветер восточный 7-12 м/с, ночью порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 12…17°; днем 17…22°, в горах 12…16°. В четверг 9 октября зона холодного атмосферного фронта обусловит дожди на большей части территории полуострова. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, днем в отдельных районах усилится до 17 м/с. Ночная температура воздуха без существенных изменений, дневная понизится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.