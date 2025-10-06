Прямо сейчас:
Крымский полуостров: погода 8 октября

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 0:15 07.10.2025

В среду 8 октября в Крыму ночью преимущественно без осадков; днем местами пройдут дожди.

Ветер восточный 7-12 м/с,  ночью порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 12…17°; днем 17…22°, в горах 12…16°. В четверг 9 октября зона холодного атмосферного фронта обусловит дожди на большей части территории полуострова. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, днем в отдельных районах усилится до 17 м/с. Ночная температура воздуха без существенных изменений, дневная понизится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Просмотры: 2 114

