Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | Крымский полуостров: погода 8 января
Новости Республики
Крымский полуостров: погода 8 января
фото: stocksnap.io

Крымский полуостров: погода 8 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 19:52 07.01.2026

В ближайшие сутки 8 января в Крыму Балканский циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди, днем в южных районах и в горах очень сильные.

Ветер южный, юго-западный ночью 10-15 м/с, утром и днем 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°, в горах +2…+5°; днем +10…+15°, в горах +6…+9°. В последующие сутки  9 января погода на полуострове изменится. Дождь, перейдет в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Резко похолодает. Ветер северо-западный 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°, в горах -4…-6°; днем -1…+4°, в горах -2…-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Просмотры: 2 115

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.