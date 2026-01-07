Крымский полуостров: погода 8 января

В ближайшие сутки 8 января в Крыму Балканский циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди, днем в южных районах и в горах очень сильные.

Ветер южный, юго-западный ночью 10-15 м/с, утром и днем 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°, в горах +2…+5°; днем +10…+15°, в горах +6…+9°. В последующие сутки 9 января погода на полуострове изменится. Дождь, перейдет в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Резко похолодает. Ветер северо-западный 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2°, в горах -4…-6°; днем -1…+4°, в горах -2…-4°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

