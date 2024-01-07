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ский полуостров: погода 8 января

Крымский полуостров: погода 8 января

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 21:15 07.01.2024

В ближайшие трое суток погода в Крыму будет определяться атмосферными фронтами Средиземноморского циклона.

8 января временами дождь, местами очень сильный. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°; днем +7…+12°, в горах +4…+6°. Во вторник, 9 января, дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололедица. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1…+4°, с понижением к вечеру до -2…-7°. В среду, 10 января, циклон сместится за пределы полуострова. Осадки постепенно прекратятся, ветер стихнет, температура воздуха понизится и составит: ночью -8…-13°, днем -1…-6°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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