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Крымский полуостров: погода 9 апреля
фото: pikist.com

Крымский полуостров: погода 9 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 20:09 08.04.2025

В ближайшие сутки 9 апреля, погодные условия в Крыму будут определяться восточной периферией антициклона.

Ночью без существенных осадков, на отдельных участках дорог гололедица, днем местами дождь, мокрый снег, в горах снег. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0…+3°,°, в степных и предгорных районах заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -4°, днем +4…+9°, в горах ночью и днем 0…-5°. 10 апреля очередной холодный фронтальный раздел принесет на полуостров днем дожди с мокрым снегом. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС»

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

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